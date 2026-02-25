Gusttavo Lima deixa de seguir Safadão e Natanzinho e web fala em “treta” nos bastidores

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/02/2026 às 11h34

Uma movimentação nas redes sociais foi suficiente para agitar os bastidores do sertanejo e do forró. O cantor Gusttavo Lima deixou de seguir Wesley Safadão e Natanzinho Lima no Instagram, gesto que rapidamente chamou a atenção dos fãs.

Além do “unfollow”, internautas perceberam mudanças no canal oficial do artista no YouTube. Registros de parcerias e vídeos em que os três apareciam juntos não estão mais disponíveis, o que intensificou comentários sobre um possível rompimento profissional.

Enquanto isso, Safadão e Natanzinho continuam seguindo normalmente o perfil de Gusttavo Lima, sem qualquer alteração visível. A ausência de explicações públicas contribuiu para ampliar as especulações.

Até o momento, não houve posicionamento oficial por parte dos artistas ou de suas assessorias. O silêncio tem sido interpretado nas redes como estratégia para evitar alimentar ainda mais os rumores.

Entre os comentários publicados por seguidores, surgiram diferentes opiniões:

"Ele só não pode é para de cantar o resto é resto!! Respeita o Embaixador"

"Vish! Qual treta foi hein? Wesley gosta de tretar"

"O Gustavo Lima se acha muito, pelo que vi essa aproximação que teve deles partiu mais do Wesley do que dele"

Na prática, o cenário é objetivo: Gusttavo Lima deixou de acompanhar os dois artistas, conteúdos da parceria não aparecem mais em seu canal, e nenhuma das partes confirmou desentendimento até agora.