Deputado Marcelo Cruz destaca novas filiações ao Avante e anuncia encontro com pré-candidatos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/02/2026 às 11h27

Porto Velho (RO) - O deputado estadual Marcelo Cruz, recém-filiado ao Avante, informou a chegada de novas lideranças à sigla em Rondônia e a realização de um encontro partidário marcado para o próximo sábado.

Ao lado do presidente estadual do partido, o ex-deputado Jair Montes, o parlamentar destacou a filiação do prefeito de Santa Luzia, Jurandir de Oliveira, e do ex-deputado estadual Jesuíno Boabaid, que passa a integrar a legenda como pré-candidato à Assembleia Legislativa.

Segundo Marcelo Cruz, o movimento faz parte do processo de organização da nominata para as eleições e de fortalecimento do partido no estado. Ele também confirmou que, no próximo sábado, será realizado um jantar para recepcionar e reunir os pré-candidatos a deputado estadual e federal do Avante.

“O encontro será um momento de integração e alinhamento do nosso grupo para o próximo pleito”, afirmou.

De acordo com o deputado, a meta da sigla é formar uma chapa competitiva para ampliar sua representação no Parlamento estadual.