Prefeitura de Porto Velho planeja ações com servidores para agricultura

Por Jean Carla Costa

Publicada em 25/02/2026 às 11h45

Na manhã desta segunda-feira (23), a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) de Porto Velho realizou uma reunião de alinhamento com todo o corpo técnico e administrativo da pasta. O encontro apresentou as ações em execução, o planejamento estratégico construído pela secretaria e o cronograma de atividades previsto para esse ano.

Durante a reunião, foram detalhados programas, projetos e metas que nortearão os trabalhos da Semagric ao longo de 2026, com base nos planos e apresentações técnicas elaborados pelas equipes da secretaria.

Entre os destaques estão as ações do Departamento de Desenvolvimento Rural, Tecnologia e Abastecimento (DDRTA), que abrangem regularização do agricultor, logística rural, mecanização, segurança alimentar e cadeias produtivas prioritárias, além do fortalecimento da fiscalização contratual como estratégia de eficiência e economia na gestão pública.

“Esses alinhamentos institucionais são de muita relevância para organizar o fluxo de trabalho de toda a estrutura administrativa. Com planejamento e organização conseguimos avançar por meio de políticas públicas para a população”, disse o prefeito Léo Moraes.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou que o alinhamento garante que toda a equipe esteja comprometida com as prioridades da gestão. “Nosso objetivo é que cada servidor conheça as ações executadas e o planejamento definido para 2026, assegurando mais qualidade na entrega dos serviços ao produtor rural”.

Já o secretário adjunto, Guilherme Miranda, ressaltou que o cronograma permitirá maior organização das atividades. “Estamos estruturando um planejamento claro e integrado, com metas e acompanhamento contínuo, para que as ações cheguem de forma efetiva às comunidades rurais”.