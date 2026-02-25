Estados Unidos mandam caças F-22 para Israel em meio a aumento de tensões com o Irã, diz jornal

Por G1

Publicada em 25/02/2026 às 10h49

Os Estados Unidos enviaram um grupo de caças F-22 para Israel na terça-feira (24), segundo informações publicadas pelo "New York Times". A movimentação ocorre em meio à escalada de tensões com o Irã e às vésperas de uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano.

De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, o envio faz parte do reforço militar americano no Oriente Médio, estratégia que vem sendo ampliada nas últimas semanas.

Embora aviões de combate raramente apareçam em plataformas públicas de monitoramento, dados de rastreamento e vídeos feitos por observadores no Reino Unido registraram a decolagem de cerca de 12 aeronaves da base aérea de RAF Lakenheath.