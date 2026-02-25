Homem é preso em Lisboa após ingerir um quilo de cocaína para traficar

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 25/02/2026 às 10h56

Um homem de nacionalidade estrangeira foi preso ao chegar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com mais de um quilo de droga no organismo, que pretendia traficar para Portugal.

Em um comunicado enviado à imprensa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que "um cidadão de nacionalidade estrangeira, do sexo masculino, com 39 anos" foi interceptado ao pousar em Lisboa, vindo de São Paulo, no Brasil.

"No seguimento do controle fronteiriço, e após ter apresentado declarações inconsistentes quanto aos motivos da viagem, acabou admitindo ter ingerido cápsulas contendo produto entorpecente", pode ler-se nessa mesma nota.

"Por razões de salvaguarda da sua integridade física, foi de imediato acionado o transporte para unidade hospitalar, onde permaneceu internado sob vigilância policial até à completa expulsão do produto transportado do interior do organismo", continua o comunicado.

Ao todo, a PSP contabilizou, depois, um total de 1.174,9 gramas de cocaína, que se encontravam dentro do suspeito.

O homem foi, por isso, preso e "sujeito às formalidades legais previstas no Código de Processo Penal, encontrando-se o processo sob direção do Ministério Público".

A detenção foi feita através da Divisão de Segurança Aeroportuárias e Controlo Fronteiriço do aeroporto de Lisboa da PSP, sob a coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras.

No comunicado, a polícia local reafirma ainda o seu compromisso e empenho permanente no combate ao tráfico internacional de droga, reforçando os mecanismos de controlo nas fronteiras aéreas e contribuindo para a proteção da comunidade, da segurança interna e do espaço europeu.

Apesar de ter saído de um voo em São Paulo, a polícia não confirmou se a nacionalidade do homem era brasileira.