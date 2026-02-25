Gracyanne Barbosa oficializa filiação ao Republicanos e se lança à Câmara Federal

Gracyanne Barbosa se filia ao Republicanos e deve disputar vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro nas eleições previstas para outubro. A confirmação foi feita nesta terça-feira (24), por meio das redes sociais da legenda.
A sigla utilizou a plataforma X para anunciar a novidade e destacar a chegada da influenciadora ao partido:
"Gracyanne Barbosa agora é 10! A atriz acaba de se filiar ao Republicanos. Seguimos fortalecendo ainda mais nosso time em todo o Brasil! Seja bem-vinda à família republicana!"
Antes da oficialização pública, Gracyanne participou de reunião com o presidente nacional da legenda, Marcos Pereira. O encontro também contou com a presença de Luís Carlos Gomes, dirigente estadual do partido no Rio de Janeiro.
Durante o anúncio, Marcos Pereira afirmou:
"O Republicanos acolhe todos que desejam fortalecer sua região e o nosso Brasil por meio da política. Por isso, recebemos de braços abertos a filiação de Gracyanne Barbosa ao nosso partido."
Com quase 13 milhões de seguidores nas redes sociais, Gracyanne Barbosa construiu sua trajetória pública como dançarina do grupo Tchakabum e, posteriormente, consolidou-se como referência em conteúdos sobre musculação e estilo de vida fitness. Ela também integrou o elenco do Big Brother Brasil 25 e foi casada por 16 anos com o cantor Belo.
A entrada na política marca um novo momento na carreira da influenciadora, agora vinculada oficialmente a um partido com representação no Congresso Nacional.
