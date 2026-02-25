Irã diz que retomará negociação com os EUA em busca de acordo justo

Por G1

25/02/2026

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou nesta terça-feira (24) que um acordo com os Estados Unidos é possível, mas "apenas se a diplomacia for priorizada”. A fala ocorre dois dias antes da 3ª rodada de negociações entre os países, marcada para quinta (26), em Genebra.

“O Irã retomará as negociações com os EUA em Genebra com a determinação de alcançar um acordo justo e equitativo no menor tempo possível”, disse ele em uma publicação no X.

'Resposta feroz'

Na segunda-feira (23), o Irã advertiu que qualquer ataque dos Estados Unidos, ainda que limitado, provocaria uma resposta "feroz", depois que Donald Trump levantou essa possibilidade.

O presidente dos Estados Unidos, que pressiona o Irã para um acordo que inclua o tema nuclear, enviou um amplo destacamento naval e aéreo ao Oriente Médio, mas sem fechar a via diplomática.

"Não existe ataque limitado. Um ato de agressão será considerado um ato de agressão. Ponto final", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, em coletiva de imprensa em Teerã.

Respondeu assim ao ser questionado sobre as declarações de Trump, que disse na sexta-feira que estava considerando um ataque limitado contra o Irã se as negociações fracassarem.

"Qualquer Estado reagiria ferozmente a um ato de agressão em virtude de seu direito inerente à legítima defesa, e é justamente isso o que faremos", ressaltou Baghaei.