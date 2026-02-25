Proteção animal é tema de palestras nas escolas de PVH

Por Sema

Publicada em 25/02/2026 às 16h05

O Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (DGPA), por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), iniciou um novo calendário de atividades educativas sobre proteção e bem-estar animal nas escolas municipais de Porto Velho. A ação reforça a importância da conscientização diante do aumento de casos de maus-tratos e abandono.

As atividades começaram na segunda-feira (23), na EMEF Bom Jesus, na zona Leste, com palestra voltada aos alunos da unidade. As abordagens são interativas e adaptadas à faixa etária, com foco na formação de atitudes responsáveis desde a infância.

Entre os temas tratados estão cuidados básicos com os animais, o que caracteriza maus-tratos e suas consequências legais, apresentação das leis de proteção animal, divulgação do Disk Denúncia, informações sobre a Clínica de Bem-Estar Animal e a relação entre proteção animal e educação ambiental.

Nas escolas com acesso à internet, as atividades incluem quizzes educativos para estimular a participação dos estudantes. Já nas unidades sem conexão, são realizadas dinâmicas presenciais com recursos visuais e debates orientados. As estratégias lúdicas e participativas tornam o conteúdo mais acessível e favorecem o envolvimento dos alunos.

A diretora do DGPA, Joana Aurélia, destacou que as ações serão contínuas ao longo de 2026. “Teremos equipes dedicadas à proteção animal e atividades mensais temáticas, especialmente para o público infantil. Trabalhar esses valores nas escolas contribui para a redução de casos de abandono e maus-tratos”.

“Temos leis no Brasil que são rigorosas para todos os tipos de violência contra animais. E por isso, precisamos educar nossas crianças, jovens e adultos para ajudar na construção de sua sociedade melhor. Queremos estimular que os estudantes sejam multiplicadores das medidas de proteção”, disse o prefeito Léo Moraes.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel, ressaltou a relevância da iniciativa. “Levar educação sobre proteção animal às escolas é investir na formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis com o meio ambiente e com a vida”.

A Sema lembra que o calendário de atividades seguirá ao longo do ano, ampliando o alcance das ações educativas no município.

Guia rápido para a população

Maus-tratos, abandono ou comércio irregular:

Fiscalização Ambiental (DFIS/SEMA) — (69) 98423-4092 / 0800 647 1320

Adoção, castração e políticas de proteção:

Proteção e Bem-Estar Animal (SEMA) — [email protected]

Vacinação antirrábica, zoonoses e recolhimento por risco sanitário:

CCZ/SEMUSA — (69) 3901-2874 / (69) 98473-6712