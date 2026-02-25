Rolim de Moura disputará competição nacional que tem início previsto para 21 de março de 2026

Por rolnews.com

O Rolim de Moura Esporte Clube está confirmado na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A3 de 2026. A participação foi oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que divulgou a lista dos 32 clubes que disputarão a competição nacional nesta temporada.

A equipe rondoniense conquistou a vaga com base no desempenho na edição anterior da competição, quando terminou na 15ª colocação, garantindo presença entre os clubes selecionados para o torneio deste ano.

Segundo o documento da CBF, o campeonato reunirá equipes de todo o país, incluindo campeões estaduais, clubes rebaixados da Série A2 e times classificados pelo ranking da edição anterior.

Formato da competição

O Brasileiro Feminino A3 2026 terá início previsto para 21 de março e contará com cinco fases eliminatórias até a decisão. Na primeira etapa, os 32 clubes serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada, que se enfrentarão em turno e returno dentro dos grupos.

Os melhores avançam para confrontos de mata-mata em jogos de ida e volta, passando por oitavas, quartas, semifinais e final, programada para setembro.

Estrutura e apoio aos clubes

A CBF também prevê apoio logístico e financeiro às equipes participantes, incluindo transporte, hospedagem, alimentação para delegações visitantes, pagamento da arbitragem e repasse de cotas.

Representatividade para Rondônia

A presença do Rolim de Moura no cenário nacional reforça o crescimento do futebol feminino em Rondônia e coloca o município novamente em evidência no esporte brasileiro. A participação na competição abre espaço para visibilidade, desenvolvimento da modalidade e oportunidades para atletas da região.

Agora, o clube se prepara para a montagem do elenco e definição da comissão técnica visando uma campanha competitiva e a busca pelo acesso às divisões superiores do futebol feminino nacional.