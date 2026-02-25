Davi Brito revela decepção com a Globo após o BBB 24: “virou as costas para mim”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 25/02/2026 às 15h11
A passagem de Davi Brito pelo Big Brother Brasil 24 terminou com o prêmio máximo, mas, segundo ele, o período fora da casa foi marcado por frustração. Em entrevista ao canal LeoDias TV, o baiano relatou que não recebeu o suporte profissional que esperava após deixar o reality.

Ao comentar a relação com a emissora, resumiu o sentimento de decepção:

"[Ela] virou as costas para mim, sim. Eu era campeão"

Davi contou que voltou para Salvador logo após o programa e acreditava que teria uma equipe para auxiliá-lo na nova fase. Ele afirmou que imaginava um acolhimento diferente, especialmente por não ter experiência com gestão de imagem e mercado publicitário.

"Quando eu saí do BBB, eu era o campeão. Eu estava aqui em Salvador, eu não morava lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Acho que era para eles me abraçarem e falarem assim: 'Saiu agora, é pobre, não entende nada de internet, a gente tem uma equipe para você"

Segundo o ex-BBB, faltou agenciamento e planejamento estratégico, o que teria impactado sua presença nas redes e oportunidades comerciais.

"Era para eu ter feito uma novela, estar dentro das marcas, ter feito muita publicidade, mas faltou o agenciamento"

Ele também reconheceu a própria inexperiência no período pós-reality.

"Eu, imaturo, sem maturidade de nada, de internet e nada, acabei me lascando"

Apesar das críticas, Davi afirmou que não guarda ressentimento.

"Graças a Deus, não guardo mágoa de ninguém"

Até o momento, a TV Globo não se pronunciou sobre as declarações.

