“Me sentindo extremamente burra”, relata Viih Tube ao contar que caiu em golpe virtual

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/02/2026 às 15h20

A influenciadora Viih Tube revelou nesta quarta-feira (25) que foi vítima de um golpe ao tentar vender um sofá pela internet. O prejuízo, segundo ela, chegou a R$ 6.800.

Nos stories do Instagram, Viih contou que decidiu anunciar o móvel em uma plataforma de vendas, mas acabou sendo enganada por criminosos que se passaram por representantes do site. Abalada, ela desabafou com os seguidores.

"Estou me sentindo extremamente burra. Chorei de raiva, mas graças a Deus já foi. Acabei de sofrer um golpe."

A influenciadora explicou que recebeu contato de uma pessoa informando que o sofá havia sido comprado. Em seguida, foi orientada a pagar uma taxa de R$ 600 para concluir o processo. Depois desse primeiro pagamento, novas cobranças foram solicitadas, sempre acompanhadas de justificativas e mensagens que pareciam oficiais.

"Tudo é muito bem explicado, o e-mail vem todo bonitinho, o WhatsApp é todo bonitinho e com as fotinhos (da empresa), atendimento. Tudo perfeito."

Segundo Viih, a situação evoluiu até que ela realizou transferências que totalizaram R$ 6.800, incluindo um pix no valor do próprio sofá, acreditando que fazia parte do procedimento para liberar o dinheiro da venda.

O golpe só foi percebido quando o gerente do banco entrou em contato após identificar movimentações atípicas na conta. Foi nesse momento que ela entendeu que havia sido enganada.

"Eu cheguei a fazer o pix do próprio valor do sofá para o vagabundo do fraudador."

Ao final do relato, Viih Tube alertou os seguidores para redobrarem a atenção em transações online e destacou que já procurou o banco e a empresa citada para comunicar o ocorrido. Ela também ressaltou que a plataforma não teve responsabilidade direta, já que os criminosos teriam apenas utilizado sua identidade visual para aplicar o golpe.

"Tomem cuidado."