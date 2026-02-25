MC Livinho anuncia pausa na carreira para cuidar da saúde mental

Por Redação | Rondônia Dinâmica

O cantor MC Livinho anunciou uma interrupção temporária na carreira após 15 anos de atuação no cenário musical. Em comunicado, o artista informou que decidiu se afastar dos palcos para priorizar a saúde mental. Não há previsão para o retorno às atividades.

Segundo Livinho, o período será voltado à recuperação emocional e ao equilíbrio pessoal. A pausa, que surpreendeu parte dos fãs, ocorre em meio a uma trajetória consolidada no funk nacional.

A psicóloga Denise Milk avaliou a decisão como uma atitude responsável diante das exigências da profissão. Para ela, reconhecer limites é essencial, sobretudo em carreiras marcadas por alta exposição e cobrança constante.

"Reconhecer os próprios limites e dar atenção à saúde emocional é fundamental, principalmente em profissões com alta pressão e visibilidade"

A especialista reforça que buscar ajuda ou interromper atividades não deve ser visto como sinal de fragilidade.

"Não se trata de fraqueza, mas de coragem. Mostrar que é preciso cuidar da mente é um gesto de responsabilidade consigo mesmo"

Denise também destacou que a atitude pode incentivar outras pessoas a refletirem sobre sobrecarga emocional e produtividade excessiva.

"Muitas vezes a sociedade valoriza apenas a produtividade e ignora sinais de desgaste. Parar é um ato de coragem e autoconhecimento"

De acordo com a psicóloga, respeitar os próprios limites contribui para preservar criatividade e motivação no longo prazo.

"Respeitar nossos limites ajuda a preservar a criatividade, a motivação e a saúde emocional. Quem cuida de si mesmo consegue voltar mais forte e conectado com o que realmente importa"

Ela conclui que investir em saúde mental é uma medida preventiva e necessária, independentemente do momento profissional.

"Investir na saúde mental é investir na própria qualidade de vida. A atitude de Livinho mostra que mesmo quem está no auge da carreira precisa se respeitar e priorizar o bem-estar"

O cantor manteve aberta a possibilidade de retorno quando se sentir preparado, reforçando que a prioridade agora será o cuidado pessoal.