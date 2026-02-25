SEMTAS apresenta Plano de Ação 2026 e reforça compromisso com o fortalecimento das políticas públicas

Por Assessoria

Publicada em 25/02/2026 às 15h23

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), realizou no dia 23 de fevereiro a apresentação oficial do Plano de Ação 2026, destacando as metas, estratégias e prioridades para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social no município.

Durante o encontro, foram apresentados os principais programas sociais executados pela Secretaria, bem como as ações planejadas para ampliar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecer vínculos comunitários e garantir a efetivação dos direitos socioassistenciais.

A reunião também contou com a participação dos conselhos vinculados à área da assistência social, reforçando a importância do controle social, da transparência e da participação popular na construção e acompanhamento das políticas públicas.

O Plano de Ação 2026 consolida o compromisso da gestão municipal com uma assistência social mais estruturada, eficiente e humanizada, assegurando que os serviços cheguem a quem mais precisa e promovendo desenvolvimento social com responsabilidade e planejamento.