Nova estrutura do Sebrae em Pimenta Bueno amplia investimento no fortalecimento da economia local

Por Sebrae-RO

Publicada em 25/02/2026 às 15h18

Na segunda-feira (23), representantes do Sebrae estiveram em Pimenta Bueno para realizar uma visita técnica à obra da nova sede da instituição no município. O objetivo foi acompanhar o andamento dos serviços e alinhar as próximas etapas do projeto, que prevê a entrega de uma estrutura moderna, funcional e preparada para atender às demandas dos pequenos negócios da região.

Participaram da visita o presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Darci Agostinho Cerutti; a gerente da Unidade Regional do Sebrae em Pimenta Bueno, Elani Aparecida Dias Satelis; e o gerente da Unidade de Gestão Administrativa (UGA) do Sebrae, Raimundo Ildomar Brasil de Carvalho.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, destacou que a nova sede representa um avanço importante para a atuação da instituição na região e reforça o compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios.

“Os empreendedores de Pimenta Bueno e da região terão um espaço mais adequado às suas necessidades. Embora a atuação do Sebrae em Rondônia vá muito além das paredes da futura sede, a nova estrutura vai proporcionar mais conforto e melhores condições de atendimento para nossos clientes e colaboradores. Em nome do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae em Rondônia, estamos acompanhando de perto o andamento das obras, porque entendemos que quem ganha com esse investimento é toda a sociedade de Pimenta Bueno e os municípios da área de abrangência”.

Durante a agenda, a comitiva percorreu as instalações, avaliou o cronograma da obra e reforçou o compromisso institucional com a entrega de um espaço estruturado para ampliar a capacidade de atendimento e fortalecer a atuação do Sebrae na região.

Estrutura pensada para quem empreende

O projeto arquitetônico prioriza conforto, acessibilidade e funcionalidade. A proposta é oferecer um ambiente acolhedor, que estimule a inovação e fortaleça o relacionamento com empresários locais. Para a gerente regional, a nova sede representa um avanço estratégico para o desenvolvimento econômico de Pimenta Bueno e dos municípios atendidos pela regional.

A expectativa é que, com a nova estrutura, o Sebrae amplie sua presença na região e fortaleça o apoio aos empreendedores, consolidando o espaço como referência para quem deseja abrir, melhorar ou expandir seu negócio.