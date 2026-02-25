Mutirão contra a dengue ocorre neste Sábado dia 28 de fevereiro

Por Assessoria

Publicada em 25/02/2026 às 15h12

A limpeza aconteceu e vai continuar! No 1º Distrito, realizamos um grande mutirão para eliminar criadouros do mosquito da dengue e reforçar a prevenção às arboviroses.

Teve limpeza, sim!

Recolhemos materiais que acumulam água e viram foco do Aedes, como:

garrafas • pneus • latas • móveis danificados • e outros inservíveis fora da coleta regular.

E já tem próxima ação! no 2º Distrito

Sábado dia 28 de fevereiro

Essa é uma ação coordenada pela SEMUSA, com apoio da SEMOSP, SEMEIA, AMT, MB Limpeza Urbana e COOCAMARJI.

Faça sua parte: descarte correto, quintal limpo e zero água parada.

Juntos, a gente protege Ji-Paraná!