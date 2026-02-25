Mutirão contra a dengue ocorre neste Sábado dia 28 de fevereiro

A limpeza aconteceu e vai continuar! No 1º Distrito, realizamos um grande mutirão para eliminar criadouros do mosquito da dengue e reforçar a prevenção às arboviroses.
Teve limpeza, sim!
Recolhemos materiais que acumulam água e viram foco do Aedes, como:
garrafas • pneus • latas • móveis danificados • e outros inservíveis fora da coleta regular.
E já tem próxima ação! no 2º Distrito
Sábado dia 28 de fevereiro
Essa é uma ação coordenada pela SEMUSA, com apoio da SEMOSP, SEMEIA, AMT, MB Limpeza Urbana e COOCAMARJI.
Faça sua parte: descarte correto, quintal limpo e zero água parada.
Juntos, a gente protege Ji-Paraná!
