Vereadores “torram” R$ 24 mil em diárias para Humaitá, deputado troca pré-candidatura ao Senado pelo Governo, o complicado trânsito de Porto Velho

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/02/2026 às 14h00

Governador – A disputa pelas duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente, teve uma baixa esta semana. O deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos), que trabalhava uma pré-candidatura ao Senado mudou de estratégia e disse publicamente, da tribuna da Assembleia Legislativa (Ale), na sessão plenária de terça-feira (24), abertura dos trabalhos legislativos do ano, que seu futuro político mudou, e que a meta para as eleições de outubro é a sucessão estadual. Camargo teve mais de 11,8 mil votos nas eleições de 2022, é um nome novo na política, de extrema direita, bom de discurso e excelente estrategista. Até as convenções (20 de julho a 30 de agosto) partidárias, para escolha dos candidatos, teremos muitas mudanças no quadro político atual, inclusive, uma reviravolta nas pré-candidaturas, principalmente a governador, além de Assembleia Legislativa (Ale) e Câmara Federal. Quem viver verá...

Trânsito – O Departamento Estadual de Trânsito-Detran vem realizando com regularidade blitze educativas em vários setores de Porto Velho e também no interior. Medida correta, importante, mas que não resolve a situação do complicado trânsito, principalmente na capital, onde temos boas parte da cidade cortada pela BR 319, que interliga a BR 364 a rodovia de acesso a Manaus e aos portos do Rio Madeira. Justamente o enorme movimento de veículos pesados pela 319 no período urbano de Porto Velho, área que deveria ser priorizada pela prefeitura, para melhorar o fluxo e dar maior segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. O trecho urbano da 319 também ocupa boa parte da Avenida Imigrantes, que cruza a 319 na rotatória do Assai, onde é transformada na 319 com acesso aos portos, onde transitam cerca de 2,5 mil carretas, bitrens e treminhões/dia em períodos de safras de grãos (soja, milho, café), além de carne de gado a maioria para exportação, em direção aos portos do Rio Madeira, onde a movimentação se agrava devido à falta de organização do trânsito.

Trânsito II – No retorno dos veículos, vazios, porque não têm o que transportar de volta, um dos sérios problemas de logísticas da BR 364, a rotatória nas avenidas Jorge Teixeira e Imigrantes (trecho da BR 319) poderia ser evitada, porque cerca de 100 metros antes tem uma rua à direita, que não tem a devida utilização pelos motoristas, porque a maioria não tem noção de a facilidade para encurtar o caminho e vai até a rotatória. A placa anunciando a opção de acesso à direita é confusa, de pouca visibilidade e o engarrafamento é inevitável na rotatória, situação que se agrava em horários de pico. Há tempos cobramos de os responsáveis pelo Detran e Secretaria Municipal de Trânsito-Semtran, que os motoristas sejam orientados nos portos e também pelos agentes de trânsito no retorno dos portos, sobre a opção de acesso à Jorge Teixeira sem a necessidade de ir até a rotatória.

Abusados – Os vereadores de Candeias do Jamari, Roberto Oliveira Franceschetto (PRD), Leandro da Silva Soares (PSDB), e Fábio da Silva Costa (PSDB) receberam diárias de R$ 1,6 mil, cada um, no período de 23 a 27 deste mês de fevereiro, totalizando R$ 8 mil para cada “nobre par”, totalizando um custo de R$ 24 mil para o município. As diárias foram autorizadas pela presidente da Casa de Leis (?), Jucilene Marques Moraes (PRB) conforme publicação no “Diário Oficial” do município. Leandro é Líder do Governo no Legislativo Municipal e Roberto (Beto) secretário da Mesa Diretora. Até parece, que Humaitá, que depende de Porto Velho econômica, social e politicamente de quase tudo, tem algo que possa ampliar os conhecimentos de os nossos “nobres pares” em benefício de Candeias do Jamari. É o fim da rosca...

Hidrovias – A deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP em Rondônia, destacou a revogação do decreto, que autorizava a inclusão das hidrovias dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós no Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal. A revogação do decreto 12.600 de 28 de agosto de 2025, segundo Sílvia Cristina, foi publicada no “Diário Oficial da União” de terça-feira (24), “uma decisão acertada. O projeto de desestatização do rio Madeira e de outros rios da Amazônia, não ouviu os pescadores, as comunidades ribeirinhas e os povos indígenas, diretamente afetados com esse processo. Havia um temor de que houvesse cobrança para qualquer tipo de navegação e isso, aliado a uma série de protestos de povos indígenas no Pará, levou a decisão de editar o decreto”.

Respigo

Quinta-feira (26) a deputada federal Sílvia Cristina (PP) participará da entrega de R$ 200 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Porto Velho, que serão utilizados para manutenção e custeio da unidade. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar da deputada +++ Movimentação intensa de lideranças regionais na manhã de hoje (25) no gabinete do deputado Jean Mendonça (PFL-Pimenta Bueno), corregedor Geral da Ale-RO. Lideranças regionais estiveram reunidas com o deputado e a chefe de gabinete Irma Fogaça, dos municípios de Jorge Teixeira, Parecis, Porto Velho e São Francisco do Guaporé +++ Na segunda-feira (2) a partir das 14h ocorrerá audiência pública na Assembleia Legislativa (Ale) para “Debater sobre os impactos da privatização da BR 364 no Estado de Rondônia”. A proposição é do deputado Alan Queiroz (PSDB), e o evento será no plenário “Deputada Lúcia Tereza dos Santos”.