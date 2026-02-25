Prefeitura anuncia seleção complementar para Residência Multiprofissional em Saúde da Família

Por Assessoria

Publicada em 25/02/2026 às 15h06

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu Processo Seletivo Complementar para preenchimento de vagas remanescentes no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Educação Física, para o ano letivo de 2026.

Vagas: 02 vagas remanescentes em Educação Física

Inscrições:

Data: 26 de fevereiro de 2026

Horário: das 08h às 14h

Local: Secretaria Municipal de Saúde (Rua Pinheiro Machado, nº 316, Bairro Pioneiros – Pimenta Bueno/RO)

E-mail: [email protected]

Etapas: Análise Curricular e Entrevista (on-line em 27/02/2026)

Resultado final: 27 de fevereiro de 2026

Matrícula: 27/02/2026, das 13h às 15h, na Secretaria Municipal de Saúde

A classificação será definida pela soma da análise curricular e da entrevista. Os candidatos convocados devem apresentar a documentação exigida no edital.

Acesse o edital completo:

https://pimentabueno.ro.gov.br/.../EDITAL-educacao-fisica...

Informações:

Telefone: (69) 99987-9202

E-mail: [email protected]