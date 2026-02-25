Prefeitura anuncia seleção complementar para Residência Multiprofissional em Saúde da Família

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu Processo Seletivo Complementar para preenchimento de vagas remanescentes no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Educação Física, para o ano letivo de 2026.
Vagas: 02 vagas remanescentes em Educação Física
Inscrições:
Data: 26 de fevereiro de 2026
Horário: das 08h às 14h
Local: Secretaria Municipal de Saúde (Rua Pinheiro Machado, nº 316, Bairro Pioneiros – Pimenta Bueno/RO)
E-mail: [email protected]
Etapas: Análise Curricular e Entrevista (on-line em 27/02/2026)
Resultado final: 27 de fevereiro de 2026
Matrícula: 27/02/2026, das 13h às 15h, na Secretaria Municipal de Saúde
A classificação será definida pela soma da análise curricular e da entrevista. Os candidatos convocados devem apresentar a documentação exigida no edital.
Acesse o edital completo:
https://pimentabueno.ro.gov.br/.../EDITAL-educacao-fisica...
Informações:
Telefone: (69) 99987-9202
E-mail: [email protected]
