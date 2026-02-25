“Treininho da mamãe”, diz Ivete Sangalo após maratona de Carnaval

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/02/2026 às 14h57

Após a intensa agenda de shows no Carnaval, Ivete Sangalo compartilhou nesta terça-feira (24) momentos do retorno à rotina de treinos. Aos 53 anos, a artista publicou nas redes sociais registros de exercícios realizados na academia e comentou sobre a fase de recuperação física.

Na legenda, Ivete escreveu:

"Para você um dia lindo!!! Treininho da mamãe para dar um 'up'"

A cantora explicou que optou por uma atividade moderada, já que ainda está se recuperando do desgaste provocado pela sequência de apresentações.

"Estou num momento de recuperação do Carnaval"

Durante o treino, Veveta trabalhou pernas, braços, glúteos e outros grupos musculares. Segundo ela, o foco não foi intensidade máxima, mas ativação e concentração.

"É um treino pesado? Não! Mas é um treino de concentração para você ativar tudo"

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que deixaram mensagens destacando a disposição da artista. Entre os comentários, fãs elogiaram a energia e a forma física da cantora:

"Canta, encanta e ainda nos inspira! É a mais mais em tudo mesmo" "É um treino pesado? Não! É um treino de gostosa mesmo" "Sensacional. Está maravilhosa" "Linda"

Ivete, conhecida pelo hit “Energia de Gostosa”, segue conciliando agenda de shows com cuidados físicos após a temporada carnavalesca.