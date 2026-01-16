Modernização, eficiência nas contratações e expansão do atendimento ao cidadão promovem avanços em Rondônia

Publicada em 16/01/2026 às 16h07
As estratégias adotadas pela Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), de 2019 a 2025, resultaram em avanços para o governo de Rondônia, evidenciados na economia representativa com a gestão de frota e eficiência das contratações de serviços, na preservação do patrimônio no Palácio Rio Madeira (PRM), e na expansão do atendimento ao cidadão por meio das unidades do Tudo Aqui.
A Sugesp, órgão de gestão governamental, coordenação e execução de atividade meio, relacionada às despesas de natureza essencial, logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas da Administração Pública Estadual é responsável pelas manutenções do Palácio Rio Madeira, sede do governo de Rondônia; unidades do Tudo Aqui, que oferecem serviços de cidadania à população; Secretarias Executivas Regionais, que são representações governamentais nos municípios. Também presta apoio administrativo, financeiro e logístico aos gabinetes do governador, do vice-governador, da Casa Militar da Governadoria e da Casa Civil do Estado de Rondônia, incluindo as atividades de cerimonial, imprensa oficial, ouvidoria, assuntos legislativos e de relações públicas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, oferecer um serviço de excelência com destaque para o controle de gastos é fundamental. “Com menos despesas, o governo tem mais fôlego para investimentos no progresso do estado”, salientou .
ECONOMIA NA GESTÃO DE FROTA
A implantação, em 2025, do Sistema de Gerenciamento de Frota otimizou a manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais. A iniciativa resultou em uma economia de aproximadamente R$ 4,93 milhões e uma redução de cerca de 35% nas despesas com manutenção no ano. A iniciativa tornou-se referência para instituições externas como a Prefeitura de Porto Velho e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ).
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO
Com uma ampla reformulação nas unidades do “Tudo Aqui” (2021-2025), o acesso aos serviços públicos foi ampliado. Destacando-se as inaugurações em Ariquemes (2021); e Cacoal (2025), a realocação em Rolim de Moura para um prédio público (2022); e a transferência da unidade de Porto Velho para o IG Shopping na Zona Leste (2025), gerando economia para a gestão estadual e facilidade de acesso aos serviços pelos cidadãos. Para encerrar o ciclo, o govrno de Rondônia entregou, em dezembro de 2025, a unidade de Vilhena.
AGENDA AMBIENTAL
Em julho de 2024, a Sugesp aderiu formalmente à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). O programa que incorpora critérios socioambientais nas práticas administrativas, foi implementado por uma Comissão Gestora que desenvolve diagnósticos e ações educativas para a sustentabilidade.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Em 2025, foi realizado um importante investimento na manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto do Palácio Rio Madeira. A ação corretiva garantiu o pleno funcionamento do sistema de tratamento de águas residuais, assegurando a remoção de poluentes e contribuindo para a proteção dos recursos hídricos.
MODERNIZAÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA
Entre 2019 e 2025, o PRM passou por modernização, incluindo a substituição de componentes de elevadores para maior segurança. A eficiência energética também é destaque, considerando que os sistemas modernos consomem menos energia e contribuem para a sustentabilidade, diminuindo significativamente os custos operacionais de manutenção e consumo elétrico. Também foram realizadas a limpeza das fachadas e a impermeabilização das lajes, garantindo a conservação do patrimônio público.
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
A gestão investiu na qualificação técnica dos servidores, com foco na Nova Lei de Licitações (n.º 14.133/21) e na melhoria estrutural, com cerca de R$ 2 milhões na aquisição de novos mobiliários além da contratação de uma plataforma digital de academias e serviços de saúde/bem-estar, como nutrição e terapia.
SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
A sustentabilidade foi incorporada às contratações, onde a Gerência de Compras Setorial passou a considerar critérios, como eficiência energética e logística reversa, avaliando o ciclo de vida dos bens e, não somente o menor preço.
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
Em parceria com a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) foi elaborado e implementado o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do Palácio Rio Madeira, institucionalizando práticas de segregação e tratamento. Foi contratada uma empresa especializada para a coleta e destinação final adequada dos resíduos.
ATRAÇÃO TURÍSTICA COM O “NATAL DE LUZ”
Todos os anos, o Palácio Rio Madeira é transformado em atrativo turístico. Em 2025, o tema “Jardim Encantado” foi marcado pelo acendimento de 1.350.000 luzes de LED, impulsionando a cultura, o turismo e a economia local.
APOIO ESTRATÉGICO A OUTROS ÓRGÃOS
A Superintendência atuou como parceira essencial, notadamente no apoio técnico e administrativo ao Desfile de 7 de Setembro da Casa Militar, com investimento de R$ 684.990,95 e, também gerenciou aquisições vitais para diversas secretarias, a exemplo da Casa Civil e Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). Outro destaque do período foi a contratação de softwares para gestão contratual e de frota.
De acordo com a titular da Sugesp, Semáyra Gomes do Nascimento, “a integração entre modernização tecnológica, sustentabilidade e responsabilidade fiscal refletiu-se na conquista de uma gestão pública mais eficiente e com foco no cidadão”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!