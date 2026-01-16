Presidentes do TJRO e do TRE-RO reforçam cooperação interinstitucional
Publicada em 16/01/2026 às 16h15
 O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, recebeu, nesta sexta-feira, 16, a visita institucional do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Raduan Miguel Filho.

Durante o encontro, os magistrados destacaram a importância da parceria institucional entre o TJRO e TRE reforçando o compromisso conjunto com o fortalecimento do sistema de Justiça, a troca de boas práticas administrativas e a cooperação em ações que contribuam para a eficiência dos serviços prestados à sociedade rondoniense. 

