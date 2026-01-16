“Ser pai está acima de qualquer outra coisa”, diz Wagner Moura em programa nos EUA

Publicada em 16/01/2026 às 14h58
Durante participação no The Drew Barrymore Show, exibida nesta quinta-feira (15), o ator Wagner Moura, de 49 anos, abriu espaço para falar não apenas sobre o filme O Agente Secreto, que protagoniza, mas também sobre a experiência de ser pai de três adolescentes.
Casado há 25 anos com Sandra Delgado, Wagner é pai de Bem, de 19 anos, Salvador, de 15, e José, de 13. Ao ser questionado pela apresentadora Drew Barrymore sobre o tempo de relacionamento, ele respondeu de forma bem-humorada, afirmando que a vida a dois “não é fácil”, mas cheia de nuances, ressaltando que se trata de uma relação bonita.
A conversa avançou para a paternidade quando Drew comentou sobre o que chamou de “karma de gênero”, relacionando o fato de ter duas filhas mulheres e a missão de prepará-las para o mundo. A partir disso, perguntou qual seria o “karma” do ator brasileiro.
Na resposta, Wagner foi direto ao afirmar que a paternidade é o que mais o define. Segundo ele, ser ator ou artista ocupa um lugar importante, mas ser pai está acima de qualquer outra função. O artista descreveu o processo como uma aventura, marcada por aprendizados, erros e decisões que, muitas vezes, poderiam ter sido diferentes.
O ator também compartilhou uma reflexão pessoal sobre o início da paternidade. Ele contou que tinha pouco menos de 30 anos quando se tornou pai pela primeira vez e destacou que uma das principais lições ao longo do caminho foi aprender a se perdoar diante das falhas naturais do processo.
