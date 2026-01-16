“Que loucura”: Samara Felippo revela salário do primeiro contrato com a Globo aos 18 anos

Publicada em 16/01/2026 às 14h43
A atriz Samara Felippo surpreendeu seguidores ao resgatar detalhes do primeiro contrato que assinou com a TV Globo ainda no início da carreira. O documento, datado de 1997, foi compartilhado nas redes sociais e traz informações sobre o valor recebido pela artista quando tinha apenas 18 anos.
O acordo se referia à participação de Samara na novela Anjo Mau, exibida naquele ano. Segundo o contrato, a atriz recebeu R$ 1.500 para interpretar a personagem Simone. Na publicação, ela contou que o trabalho era descrito apenas como “nova novela das 18h”, sem mencionar o título da produção, e lembrou que ainda morava no bairro Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Embora o valor pareça modesto sob o olhar atual — inferior ao salário mínimo de 2026, fixado em R$ 1.621 —, a remuneração tinha outro peso à época. Em 1998, o piso nacional era de R$ 120, o que fazia o cachê de Samara equivaler a cerca de 12,5 salários mínimos.
Ao considerar a correção inflacionária pelo índice oficial do país, o montante recebido pela atriz naquele início de carreira corresponderia hoje a pouco mais de R$ 8 mil mensais, evidenciando a diferença de contexto econômico entre os períodos.
