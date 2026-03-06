Indicado ao Oscar, “O Agente Secreto” estreia na Netflix antes da premiação

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/03/2026 às 15h34

O filme brasileiro “O Agente Secreto”, indicado ao Oscar 2026, passará a integrar o catálogo da Netflix a partir deste sábado (7). A estreia no streaming ocorre poucos dias antes da cerimônia da premiação, ampliando o alcance da produção que já conquistou destaque internacional.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa chegou aos cinemas brasileiros em novembro de 2025 e permaneceu por quatro meses entre os títulos mais assistidos nas bilheteiras nacionais. No total, a obra já ultrapassou a marca de 2,5 milhões de espectadores ao redor do mundo.

A produção também teve forte reconhecimento em festivais e premiações. No Festival de Cannes, conquistou quatro troféus, além de ter recebido dois Globos de Ouro. No Oscar 2026, o filme disputa quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, pela atuação de Wagner Moura.

Sobre a chegada ao streaming, o diretor destacou que a nova plataforma pode ampliar ainda mais o público da obra. “Depois de quatro meses em cartaz nos cinemas brasileiros, a chegada do filme à Netflix é uma oportunidade de nossa história ser descoberta por muita gente e revista por tantas outras pessoas que se sentiram sensibilizadas”, afirmou. Ele acrescentou: “É como se ‘O Agente Secreto’ ganhasse nova vida ao ocupar novas telas, com uma qualidade de som e imagem extraordinária para ver em casa”.

Ambientado no Recife de 1977, o thriller político acompanha Marcelo, um professor que retorna à cidade tentando escapar de um passado misterioso. No entanto, ao chegar, percebe que o local está longe de oferecer a tranquilidade que imaginava.

O elenco reúne nomes como Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.