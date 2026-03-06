Jojo Todynho confirma infarto do namorado e rebate boatos sobre anabolizantes: “muito grave”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 06/03/2026 às 15h42
Nos acompanhe pelo Google News

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais nesta sexta-feira (6) para falar sobre o estado de saúde do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves, que sofreu um infarto. A artista confirmou o ocorrido e criticou informações que circularam na internet associando o episódio ao uso de anabolizantes.

Nos stories do Instagram, Jojo afirmou que ainda não há confirmação sobre a causa do problema e classificou como grave a disseminação de rumores. “Eu confirmei que o Thiago sofreu o infarto sim, mas não tem nada relacionado a anabolizantes. Isso é uma informação que chegaram dizendo que receberam lá de dentro, muito grave a pessoa espalhar isso”, declarou.

A influenciadora contou que ficou abalada ao saber da situação, mas garantiu que o namorado está sendo acompanhado por médicos. “Thiago tem filho, tem família. Ainda está sendo apurado o que pode ter acontecido, mas ele está bem. Quem tá infartada por dentro sou eu, porque eu fiquei de perna bamba, mas esse homem é um tanque de guerra. Tá sendo bem acompanhado”, disse.

Jojo também pediu responsabilidade ao público ao compartilhar informações nas redes. “Peço encarecidamente que vocês não repliquem o que vocês não sabem, porque não saiu o laudo. Thiago tá bem, cheguei ele estava rindo na sala de medicação. Thiago é um homem saudável, que se cuida. Todo mundo passa por momentos não agradáveis”, afirmou.

Thiago Gonçalves, de 38 anos, foi levado às pressas para o Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, após sofrer o infarto na quinta-feira (5).

O relacionamento entre Jojo Todynho e o policial foi assumido publicamente no ano passado. Em fevereiro de 2025, durante a comemoração de 28 anos da cantora, Thiago fez um pedido oficial de namoro, surpreendendo a artista com flores e balões decorativos.

Jojo Todynho Thiago Gonçalves infarto namorado Jojo policial militar Rio de Janeiro boatos anabolizantes saúde Thiago Gonçalves Jojo Todynho redes sociais Hospital Central Polícia Militar relacionamento Jojo Todynho notícias celebridades Brasil
Imprimir imprimir