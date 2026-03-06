Jojo Todynho confirma infarto do namorado e rebate boatos sobre anabolizantes: “muito grave”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/03/2026 às 15h42

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais nesta sexta-feira (6) para falar sobre o estado de saúde do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves, que sofreu um infarto. A artista confirmou o ocorrido e criticou informações que circularam na internet associando o episódio ao uso de anabolizantes.

Nos stories do Instagram, Jojo afirmou que ainda não há confirmação sobre a causa do problema e classificou como grave a disseminação de rumores. “Eu confirmei que o Thiago sofreu o infarto sim, mas não tem nada relacionado a anabolizantes. Isso é uma informação que chegaram dizendo que receberam lá de dentro, muito grave a pessoa espalhar isso”, declarou.

A influenciadora contou que ficou abalada ao saber da situação, mas garantiu que o namorado está sendo acompanhado por médicos. “Thiago tem filho, tem família. Ainda está sendo apurado o que pode ter acontecido, mas ele está bem. Quem tá infartada por dentro sou eu, porque eu fiquei de perna bamba, mas esse homem é um tanque de guerra. Tá sendo bem acompanhado”, disse.

Jojo também pediu responsabilidade ao público ao compartilhar informações nas redes. “Peço encarecidamente que vocês não repliquem o que vocês não sabem, porque não saiu o laudo. Thiago tá bem, cheguei ele estava rindo na sala de medicação. Thiago é um homem saudável, que se cuida. Todo mundo passa por momentos não agradáveis”, afirmou.

Thiago Gonçalves, de 38 anos, foi levado às pressas para o Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, após sofrer o infarto na quinta-feira (5).

O relacionamento entre Jojo Todynho e o policial foi assumido publicamente no ano passado. Em fevereiro de 2025, durante a comemoração de 28 anos da cantora, Thiago fez um pedido oficial de namoro, surpreendendo a artista com flores e balões decorativos.