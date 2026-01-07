“Sem climão”: Belo fala sobre gravações com Viviane Araújo em novela

Publicada em 07/01/2026 às 10h51
O cantor Belo comentou como tem sido dividir cena com a ex-companheira Viviane Araújo na novela Três Graças. Na trama, Belo interpreta Misael, enquanto Viviane vive Consuelo, um amor do passado do personagem, relação que tem ganhado destaque no enredo.
Em entrevista ao portal Leo Dias, o cantor afirmou que o clima nos bastidores tem sido tranquilo e profissional. Segundo ele, a participação de Consuelo contribui diretamente para o desenvolvimento da história de Misael. “Está sendo excelente em todos os sentidos. Está leve, muito bonito. A Consuelo veio para compor com toda certeza o Misael. A história está ficando muito bonita”, declarou.
Belo destacou ainda que não há constrangimentos entre os dois durante as gravações, apesar do relacionamento que mantiveram entre 1998 e 2007. “Estamos fazendo uma novela juntos. Somos adultos, está tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, sem problema algum”, disse. Para ele, o público que acompanha a trama e os fãs dos dois artistas devem reagir de forma positiva às cenas.
Questionado sobre a expectativa em torno de um possível beijo entre Misael e Consuelo, o cantor respondeu em tom descontraído. Belo sugeriu, inclusive, a possibilidade de uma música inédita para embalar o momento. “A gente pode pensar em uma música nova para isso, para compor”, brincou.
A parceria entre Belo e Viviane Araújo na novela tem despertado curiosidade do público, tanto pela história dos personagens quanto pelo reencontro dos dois artistas em cena após anos do fim do relacionamento.
