Seara Gourmet lança linha de produtos Bridgerton em parceria com a Netflix

A Seara Gourmet lança nesta quinta-feira (29) uma linha de produtos desenvolvida em parceria com a Netflix e inspirada na série Bridgerton. A campanha estreia com a nova temporada da série na plataforma de streaming.

A linha inclui Duo de Salames e Copa, panelinha de filé ao molho de pimenta com purê e queijo, panelinha de mousse com chocolate belga, e um kit presenteável que combina o duo de salames com vinho e alho negro. Os produtos resultantes da collab entre Seara Gourmet e Bridgertonchegarão ao varejo nas próximas semanas.

A narrativa da campanha se apoia em elementos recorrentes da série, como encontros sociais, recepções e jantares, que fazem parte da construção do universo de Bridgerton. A proposta é transportar esses rituais para o ambiente doméstico, associando conveniência, qualidade e apresentação ao consumo dos produtos da linha gourmet.

Segundo a diretora de marketing da Seara, Tannia Fukuda Bruno, a parceria dialoga com a estratégia da marca de valorizar momentos de convivência dentro de casa. “A parceria entre Seara Gourmet e a Netflix celebra o encontro da experiência gourmet única com os rituais de receber em casa, da série Bridgerton, convidando o público a degustar momentos únicos de sabor e entretenimento, elevando o momento a um novo patamar. O retorno da série marca a fase em que Seara Gourmet valoriza e celebra os momentos Gourmet”, afirma.

A campanha foi desenvolvida pela GALERIA.ag em conjunto com o time de Parcerias de Marca da Netflix. O plano de comunicação inclui filme para veiculação online, peças de mídia externa, estratégia de conteúdo para redes sociais e ações com influenciadores.

“Grande parte da trama de Bridgerton acontece em recepções, bailes e festas. E em todas as ocasiões os convidados são muito bem recebidos. A campanha se inspira nessa tradição da série para refletir como as pessoas podem receber bem seus convidados em casa com a inovação e a qualidade superior de Seara Gourmet”, acrescenta Raphael Lucone, diretor de criação da GALERIA.ag.

Sobre a Seara

Presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, a Seara tem um dos portfólios mais diversificados do setor de alimentos – com opções que vão de proteína animal (frango e suínos) a pratos prontos, margarinas, pizzas, frios, lanches prontos, embutidos e proteína vegetal, essa última representada pela linha Incrível Seara, líder em seu segmento. Completam o portfólio global as marcas Seara, Seara Gourmet, Seara Nature, Seara DaGranja, Seara Turma da Mônica, Big Frango, Marba, Massa Leve, Doriana, Primor, Delicata, Salada, entre outras. Atualmente, a empresa conta com milhares de produtos ao redor do mundo. Exporta para mais de 140 países e possui certificações internacionais de excelência em produção. Atualmente, a empresa conta com mais de 1.500 produtos ao redor do mundo (700 SKUs no Brasil), nos segmentos de aves e suínos (congelados e in natura), industrializados, alimentos preparados, embutidos, food service e margarinas.

A Seara Alimentos foi adquirida em 2013 pelo grupo JBS, são mais de 95 mil funcionários, 22 unidades de produção de Alimentos Preparados, 8 unidades de processamento de suínos, 31 unidades de processamento de aves e 18 centros de distribuição. Desde então a marca está em franca expansão. Ao longo dos anos, a Seara expandiu seu portfólio, atingiu indicadores destacáveis, e alcançou a liderança em diversas categorias do setor de alimentos.