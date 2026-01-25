Prefeito recebe deputado Edevaldo Neves e anuncia investimento de mais de R$ 1 milhão para Itapuã do Oeste

Publicada em 25/01/2026 às 09h50
O prefeito Nei Martins recebeu nesta semana, em seu gabinete, a visita do deputado estadual Edevaldo Neves, acompanhado da vereadora Ângela e do comandante Moura, representante da Polícia Militar Mirim (PMM).
Durante o encontro, foram debatidas ações voltadas ao fortalecimento de projetos sociais e iniciativas que ampliem oportunidades para crianças e adolescentes do município. Na ocasião, o deputado confirmou um importante investimento: mais de R$ 1 milhão, que será destinado a Itapuã do Oeste para a construção da sede da Polícia Militar Mirim.
A nova estrutura deve oferecer melhores condições para o desenvolvimento das atividades do projeto, contribuindo diretamente para a formação cidadã dos jovens por meio de disciplina, educação, respeito e preparação para o futuro.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a juventude e destaca a importância das parcerias institucionais para impulsionar investimentos e avanços na cidade.
“Um passo importante para fortalecer a formação, a disciplina e o futuro dos nossos jovens. Aqui o trabalho não para”, destacou a publicação nas redes sociais.
