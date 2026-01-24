Passeios de barco pelo rio Madeira retornam ao seu ponto original, a partir do complexo da EFMM

Publicada em 24/01/2026 às 10h57
Uma das mais tradicionais atrações turísticas de Porto Velho, os passeios de barco pelo majestoso rio Madeira, voltam ao seu ponto original após quase uma década. Em clima de festa pelo aniversário de 111 anos de instalação do município, o anúncio da retomada da saída das embarcações a partir do complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré será feito no sábado (24), como parte da programação alusiva à data comemorativa.
A iniciativa representa um marco para o turismo local, ao resgatar parte da história que conecta a população à memória da cidade e à relação com os rios, fundamentais para o desenvolvimento da capital rondoniense.
Para o prefeito Léo Moraes, o retorno dos passeios simboliza um reencontro de Porto Velho com suas origens.
“Celebrar os 111 anos de instalação do município é reafirmar a nossa identidade. O rio Madeira e a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré fazem parte da formação da cidade, da nossa história e do sentimento de pertencimento do povo porto-velhense. Retomar esse passeio é valorizar a memória, o turismo e a cultura local”, afirmou o prefeito.
“Mais do que um passeio turístico, essa retomada fortalece a identidade cultural de Porto Velho, promove o conhecimento sobre a nossa história e amplia as opções de lazer educativo para moradores e visitantes”, destacou o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Junior Moraes.
O secretário-executivo da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel), Aleks Palitot, explicou que o projeto Navegando Pelas Origens, que integra o Circuito Beradeiro, está inserido no mapa turístico oficial do município.
“Dentro do Plano Municipal de Turismo, temos como diretriz a valorização da experiência amazônica a partir do olhar do ribeirinho, das comunidades tradicionais e da relação histórica com o rio Madeira”, afirmou Palitot.
Ele acrescentou que a iniciativa também atende a uma antiga demanda da Associação dos Proprietários de Barcos Tradicionais do rio Madeira, que iniciou as atividades na década de 1980, mas que, há cerca de nove anos, estava atracada de forma inadequada no porto do Cai n’Água.
MAIS QUALIDADE E INOVAÇÃO
A atração turística retorna com inovação, mais qualidade e valorização da cultura regional. Os proprietários das quatro embarcações que realizam os passeios e seus colaboradores participaram de cursos de qualificação profissional, por meio de parceria da Prefeitura de Porto Velho com o Sebrae e a Universidade Federal de Rondônia (Unir).
Como resultado dessa capacitação, foi criado o selo do Circuito Beradeiro, que padroniza itens como cardápio, vestuário, atendimento ao turista e música regional, agregando valor à experiência oferecida.
“Teremos um novo ingrediente nesse passeio tão querido, permitindo que moradores e visitantes contemplem o pôr do sol no rio Madeira, observem os tucuxis e os botos e enxerguem Porto Velho sob outro ângulo, diretamente ligado à essência do próprio nome da cidade”, completou Palitot.
Além de ser uma das principais atrações turísticas da capital, o passeio de barco tem forte relevância econômica, especialmente para as famílias que vivem dessa atividade, e integra a história e a identidade cultural do município.
Dada sua importância, por meio da Lei nº 3.009, de 10 de janeiro de 2023, o passeio de barco pelo rio Madeira tornou-se patrimônio cultural de natureza imaterial de Porto Velho.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
7h30 às 9h30- Saindo da Prefeitura - Bike Tour percorre ruas e pontos históricos da cidade, finalizando no complexo Madeira-Mamoré;
9h30- Hasteamento da Bandeira de Porto Velho no complexo Madeira-Mamoré, com apresentação da Banda de Música da Polícia Militar e do Exército Brasileiro;
10h às 12h e 14h às 16h- Passeio de Litorina;
10h às 22h - Feira do sol com exposição de artesanato e ações de economia criativa;
10h30- Entrega de comendas a pioneiros, autoridades e personalidades no auditório da UniSapiens e exibição do trailer do documentário da Locomotiva 18;
16h- Abertura da Feira Compre Mais Aqui (Acep e Prefeitura);
16h30- Exibição da Locomotiva 18;
17h- Lançamento do passeio de Barco "Navegando pelas origens";
17h30- Saída das embarcações com com apresentações culturais.
