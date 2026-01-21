EXCLUSIVO

Entrevista: Flori diz ser de direita, afirma que Bolsonaro sofre lawfare e confirma articulações para 2026: “Meu nome começou a aparecer”

Ao Rondônia Dinâmica, prefeito de Vilhena fala sobre pré-candidatura ao Governo de Rondônia, cita apoio político, comenta cenário eleitoral com Fernando Máximo e defende liberdade individual