Servidores municipais de Porto Velho agradecem atendimento de pleito histórico após dez anos de reivindicações

Publicada em 24/01/2026 às 11h07
Servidores públicos municipais dos setores administrativos foram recebidos pelo prefeito Léo Moraes na tarde de sexta-feira (23), no auditório do Prédio do Relógio, sede da administração municipal. No encontro, a categoria agradeceu ao gestor pelo atendimento de uma reivindicação antiga: a desvinculação do grupo da tabela geral dos quadros da Prefeitura, além de solicitar isonomia salarial.
A vereadora e servidora municipal Elis Regina destacou que a demanda vinha sendo apresentada há cerca de dez anos. “Primeiramente, agradecemos ao prefeito por atender essa solicitação antiga dos servidores administrativos. A desvinculação da tabela foi reivindicada em diversas gestões, e agora foi atendida”.
O prefeito Léo Moraes avaliou o encontro como positivo e ressaltou a importância do diálogo direto com os servidores, além do papel fundamental desempenhado por eles no atendimento à população.
“Estamos falando de servidores que estão na linha de frente do atendimento ao cidadão. Eles representam a memória da administração pública e da própria cidade. As portas estarão sempre abertas para o diálogo”, destacou.
Grupo administrativo
Elis Regina explicou que a medida foi possível após a aprovação de uma lei sancionada pelo prefeito Léo Moraes, que desvinculou os cargos de Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo e Técnico de Nível Médio do quadro geral, formando um grupo específico com cerca de 600 servidores.
Segundo ela, a mudança amplia as possibilidades de valorização da categoria, nos moldes do que já ocorre com outros grupos do funcionalismo municipal. A vereadora também demonstrou expectativa quanto ao atendimento do pleito de isonomia salarial.
“O prefeito sempre demonstrou apoio ao serviço público durante sua atuação como parlamentar. Agora, como chefe do Executivo, tem a oportunidade de avançar em pautas importantes para os servidores”, concluiu
