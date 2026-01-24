Guajará-Mirim avança na implantação do Programa Família Acolhedora com apoio do TJRO e da Câmara

Publicada em 24/01/2026 às 10h44
O município de Guajará-Mirim iniciou novas tratativas para viabilizar a implantação do Programa Família Acolhedora, iniciativa voltada ao acolhimento temporário de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida de proteção. O tema foi debatido em reunião que contou com a participação da Prefeitura, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e da Câmara Municipal.
A proposta prevê que o acolhimento seja realizado em ambiente familiar, como alternativa ao acolhimento institucional, assegurando condições mais adequadas de cuidado, proteção e desenvolvimento durante o período em que a criança ou o adolescente permanecer sob acompanhamento da rede de proteção.
Durante o encontro, foram discutidos os encaminhamentos necessários para a implantação do programa no município, incluindo a articulação entre os poderes envolvidos e a definição de responsabilidades administrativas e legais. A iniciativa depende da atuação conjunta do Executivo, do Legislativo e do Judiciário para que possa ser estruturada e colocada em funcionamento.
Com a articulação em andamento, a expectativa é de fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à juventude em Guajará-Mirim, ampliando as alternativas de acolhimento e reforçando a proteção integral prevista na legislação.
