PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

TCE-RO suspende pregão de R$ 9,8 milhões da Prefeitura após apontar irregularidades em licitação de fertilizantes

Decisão cautelar do conselheiro Francisco Carvalho determina paralisação imediata do Pregão Eletrônico nº 031/2025, concede prazo para defesa de prefeito, pregoeiro e gestores da Agricultura e aponta falhas na habilitação da empresa vencedora, nas exigências do edital e na comprovação de regularidade ambiental e técnica