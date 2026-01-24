Prefeitura de Porto Velho alinha ações para proteger famílias atingidas pela cheia do rio Madeira

Publicada em 24/01/2026 às 11h03
Com o período chuvoso se intensificando no município de Porto Velho, a Prefeitura iniciou o alinhamento e a execução de ações voltadas à segurança e ao acolhimento social das populações em situação de vulnerabilidade, especialmente nas áreas tradicionalmente atingidas pela cheia do rio Madeira.
As medidas de proteção e assistência estão sendo coordenadas pela Defesa Civil Municipal e pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semias), que realizaram, nesta semana, uma reunião intersetorial para planejar e ajustar as ações que serão adotadas durante o período crítico.
Entre as áreas mais impactadas está a região do Baixo Madeira, que no último ano enfrentou problemas como interrupção no fornecimento de energia elétrica, escassez de água potável e desabrigamentos, além de prejuízos sociais e econômicos às comunidades locais.
De acordo com a secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, o trabalho social desenvolvido na região é permanente, independentemente das condições climáticas. Segundo ela, o alinhamento entre as secretarias é essencial para uma atuação mais eficaz durante o período de cheia.
“A Semias mantém um trabalho contínuo no Baixo Madeira, baseado no respeito e no acolhimento. Em situações de eventos climáticos extremos, a integração das ações é fundamental para reduzir os impactos sofridos pelas famílias, que muitas vezes perdem casas, plantações e meios de subsistência”, destacou.
O superintendente da Defesa Civil de Porto Velho, Marcos Berti, explicou que a reunião integra a agenda de um comitê intersetorial formado por diversas secretarias, que atua desde o ano passado tanto no período de cheia quanto no enfrentamento da estiagem.
“O comitê trabalha de forma contínua, alinhando as ações e garantindo a presença do município nos momentos mais críticos, seja durante a cheia ou a seca na região do Baixo Madeira”, afirmou.
A iniciativa considera o histórico de cheias no município e seus impactos, com atenção especial às comunidades ribeirinhas, áreas de várzea e distritos, reforçando o compromisso da gestão municipal com a prevenção, o planejamento e a proteção da população.
