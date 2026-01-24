Prefeitura de Porto Velho resgata cães abandonados após denúncia

Publicada em 24/01/2026 às 11h15
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Proteção Animal (CPA), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou o resgate de quatro cães em situação de abandono, sendo uma cadela e três filhotes, no bairro Igarapé.
A ação teve início após denúncia anônima informando que o tutor teria abandonado a cadela por estar grávida. Conforme o relato recebido, um morador encontrou a cadela já com os filhotes em situação de vulnerabilidade e acionou a Sema para o atendimento do caso.
As equipes da Coordenadoria de Proteção Animal foram até o local, constataram a situação de risco e realizaram o resgate, garantindo a segurança e o bem-estar imediato dos animais.
De acordo com o coordenador de Proteção Animal, André Oliveira, os cães seguirão o protocolo de cuidados adotado pelo município. “Os animais foram encaminhados à Clínica Bem-Estar Animal, onde passarão por avaliação veterinária e receberão os procedimentos necessários, como medicação, vacinação e castração. Após estarem aptos, serão disponibilizados para adoção responsável”.
O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Miguel, destacou a importância do apoio da população no enfrentamento aos crimes contra os animais. “O abandono é crime. A atuação da Sema demonstra o compromisso da gestão municipal com a proteção da vida, a apuração dos casos e a responsabilização dos infratores”.
A Sema acompanha o caso, e o responsável pelo abandono será identificado. Confirmada a autoria, o infrator será encaminhado às autoridades competentes, conforme a legislação vigente.
O prefeito Léo Moraes reforçou que a causa animal é uma das prioridades da gestão. “Nossa administração não compactua com abandono e maus-tratos. Estamos fortalecendo as ações de proteção animal e contamos com a população para denunciar. Cuidar dos animais é um dever coletivo”.
Somente no mês de janeiro deste ano, a Prefeitura já contabiliza o resgate de 28 animais em situação de maus-tratos, resultado do trabalho contínuo de fiscalização, resposta às denúncias e fortalecimento das políticas públicas de proteção animal.
Denúncias
Casos de abandono, maus-tratos ou situações de risco envolvendo animais podem ser denunciados de forma anônima pelo WhatsApp da Sema: (69) 9 8423-4091.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!