Inspeção Municipal da Semagric garante carne segura e fortalece a economia em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), desempenha um papel fundamental na garantia da qualidade dos alimentos de origem animal que chegam à mesa da população. Atualmente, o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) acompanha os três frigoríficos de carne bovina e um abatedouro de codornas, assegurando que todos sigam critérios técnicos e sanitários exigidos por lei.
Um dos exemplos desse trabalho é o Frigorífico Boi Criolo, localizado no distrito de Extrema e certificado pelo Sistema de Inspeção Municipal (SIM). A unidade atende toda a região da Ponta do Abunã, com abate médio de 30 a 45 bovinos por dia, seguindo todos os critérios de fiscalização sanitária. O frigorífico conta com 34 funcionários e comercializa carne para Extrema, Califórnia, Vista Alegre, Abunã e Porto Velho, fortalecendo a economia local e garantindo produto de qualidade à população.
De acordo com o médico veterinário José Maria Janones de Paula, responsável técnico do Frigorífico Boi Criolo, o selo do SIM é essencial para assegurar confiança ao consumidor. “A certificação atesta que a carne segue todos os padrões sanitários, desde o manejo do animal até o produto final. Isso significa alimento seguro, livre de contaminação e adequado para consumo de crianças e pessoas com imunidade baixa”, destacou.
A diretora do Serviço de Inspeção Municipal, Ana Luzia Souza Barros, reforça que a fiscalização é contínua e criteriosa. “O nosso trabalho é garantir que cada etapa do processo de abate siga as normas sanitárias. O selo SIM é uma garantia de qualidade e segurança alimentar para a população”, afirmou.
Outro destaque é o Frigo Nosso, localizado no distrito de Abunã. Apesar de ser uma planta com certificação federal, a unidade mantém uma parceria entre o Ministério da Agricultura e a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric. Nessa parceria, um médico veterinário do município realiza fiscalizações semanais no local.
Segundo o médico veterinário da Semagric, Lucas Rodrigues, que atua na fiscalização do Frigo Nosso, o trabalho conjunto fortalece o controle sanitário. “Mesmo sendo uma planta federal, essa parceria amplia a fiscalização e garante ainda mais segurança no processo de abate, que varia de 290 a 380 bovinos por dia”, explicou. Toda a produção do Frigo Nosso é destinada ao estado de São Paulo, obedecendo rigorosamente às normas sanitárias exigidas.
Além dos frigoríficos de bovinos, Porto Velho conta ainda com um abatedouro de codornas e aguarda o abate teste de um frigorífico de frango, ampliando a diversidade e o alcance do setor de proteína animal no município.
Para o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, o impacto vai muito além da segurança alimentar. “Essas certificações garantem qualidade do produto, evitam riscos de intoxicação alimentar e, ao mesmo tempo, movimentam a economia. Hoje, o Frigo Nosso gera quase 300 empregos diretos, com potencial de chegar a 400 vagas, beneficiando trabalhadores dos distritos da ponta do Abunã ”, destacou.
O trabalho desenvolvido pela Semagric, por meio do Serviço de Inspeção Municipal, garante que a carne produzida e comercializada pelos frigoríficos certificados chegue à mesa do consumidor com segurança sanitária, qualidade comprovada e total confiança.
