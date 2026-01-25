Membro de facção do Acre é preso no residencial Orgulho do Madeira

Publicada em 25/01/2026 às 10h20
Um homem identificado como Ivael A. S., de 29 anos, foi preso pela Polícia Militar na manhã deste sábado, 24, no condomínio Orgulho do Madeira, bairro Socialista. O suspeito, natural de Cruzeiro do Sul, no Acre, é apontado pelas investigações como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).
A prisão foi efetuada por uma guarnição composta pelo subtenente Da Costa e pelos sargentos Teixeira Barbosa e Tiago. Durante o patrulhamento de rotina na zona leste de Porto Velho, os militares realizaram a abordagem e, após consulta ao sistema de segurança, confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto.
Segundo informações da polícia, o suspeito havia chegado recentemente à capital rondoniense vindo do estado vizinho. Ele utilizava o apelido de Trem do Comando dentro da estrutura da organização criminosa e era procurado pela Justiça do Acre pelos crimes de integrar organização criminosa e outros delitos correlatos.
Após a identificação e confirmação do mandado, o foragido recebeu voz de prisão imediata. Ele foi conduzido pelos policiais militares ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos administrativos necessários para o cumprimento da ordem judicial.
O preso agora permanece à disposição do Poder Judiciário e deve ser transferido para o sistema prisional. A Polícia Militar intensificou o monitoramento em condomínios da zona leste para identificar outros possíveis foragidos que buscam abrigo em Porto Velho para dar continuidade às atividades ilícitas das facções.
