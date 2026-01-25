Moto pega fogo após colisão frontal com carro na RO-010 em Rolim de Moura

Publicada em 25/01/2026 às 10h10
Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado (24) na RO-010, nas proximidades da Linha 192, em Rolim de Moura.
Segundo informações apuradas, duas pessoas que estavam em uma motocicleta Yamaha Fazer colidiu frontalmente com um carro Ford Ka, que seguia no sentido oposto da rodovia. O impacto foi extremamente forte e, logo após a colisão, a motocicleta pegou fogo.
Com a violência do acidente, as vítimas foram arremessadas ao solo, sofrendo ferimentos gravíssimos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local, encaminhando as vítimas para a UPA de Rolim de Moura.
Ainda de acordo com as informações, o condutor do Ford Ka fugiu do local após o acidente. A Polícia Militar compareceu para registrar a ocorrência e realizar buscas. Posteriormente, a Polícia Técnico-Científica esteve no local para os trabalhos periciais.
Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!