Publicada em 25/01/2026 às 10h00
FÓRMULA 1
A Ferrari apresentou seu carro para a temporada de 2026 que começa em março. A escuderia, que ficou em quarto lugar ano passado, vai manter os dois pilotos, um deles Lewis Hamilton, multicampeão mas que não teve bom resultado em 2025.
W-17
Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi e a Mercedes, que apostou no modelo W17, já anunciaram seus veículos. Por seu turno, a Mc Laren não levará seu modelo para o primeiro treino oficial.
RONDONIENSE
Serão dois jogos domingo pelo rondoniense de futebol: no Biancão, Ji-Paraná x Porto Velho e no Aluizão, Barcelona x Rondoniense, os jogos começando 15h30. Na rodada de quarta-feira (21): Gazin 3x2 Barcelona; Guaporé 2x0 União Cacoalense e Rondoniense 2x0 Genus.
FLA X FLU -O 389º É HOJE
Quando a bola rolar neste domingo no ex-estádio Mário Filho, o público, incluindo televisivos, via rádio e outras mídias, estará assistindo à 389ª que foi descrito pelo seu ex-patrono o jornalista Mário Filho com a “frase: "O Fla-Flu começou quarenta minutos antes do nada".
AUTORIA
A frase poética é de autoria de Mário Fiolho, mas foi popularizada através das crônicas de seu irmão , o também jornalista (teatrólogo, escritor, contista) Nelson Rodrigues
APOSENTADORIA
A poucos dias de completar 41 anos (5.2.26), o português Cristiano Ronaldo pode estar vivendo seu penúltimo ano como jogador de futebol, o que se informa vá acontecer ao final de seu contrato com o All Nassar, em 2027. No currículo nenhum título da copa da Fifa.
MIL GOLOS
CR7 tenta, antes de se aposentar, marcar seu milésimo gol, faltando só 40, para chegar ao número mil. Principal jogador da esquadra lusa desde a copa de 2006, vai iniciar a sexta participação nesta de 2026.
PREPARANDO
Em entrevista no ano passado, Cristiano Ronaldo admitiu a possibilidade de parar em 2027, mas que desde os 25 anos já começou a pensa no assunto.
MULHERES
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) será o próximo anfitrião do Secretariado do International Working Group (IWG) on Women & Sport para o quadriênio de 2026 a 2030, com isso o COB vai liderar as operações estratégicas da rede global no período e organizará a 10ª Cúpula Global do IWG sobre Mulheres e Esporte, em 2030, no Rio de Janeiro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!