PREVISÃO DO TEMPO: Domingo (25) será de fortes chuvas por todo o Norte

Publicada em 25/01/2026 às 09h40
Neste domingo (25), a Região Norte do país segue sob forte instabilidade, com previsão de chuvas intensas acompanhadas de trovoadas em todos os estados.
No Acre, em Rondônia e no Amazonas, a expectativa é de fortes precipitações com trovoadas ao longo de todo o dia, atingindo tanto áreas do interior quanto regiões próximas aos rios e centros urbanos.
Em Roraima, a chuva ocorre com mais intensidade em municípios da região centro-sul do estado, com destaque para Caracaraí, Cantá e São Luiz, onde as pancadas podem ser mais persistentes.
No Amapá, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas em municípios do centro do estado, como Pedra Branca do Amapari e Porto Grande.
No Pará, chove em áreas do Marajó e do centro-norte paraense, atingindo Melgaço e Curralinho. Já no sudoeste e oeste do estado, municípios como Novo Progresso e Altamira também devem registrar pancadas fortes acompanhadas de trovoadas.
No Tocantins, a instabilidade se intensifica principalmente na região central do estado, com previsão de chuva mais forte em Couto Magalhães e Goianorte.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Belém. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!