Motorista é preso após atropelar mãe e filho em moto na zona leste

Publicada em 25/01/2026 às 10h30
Um homem foi preso na noite deste sábado (24), depois de causar um acidente envolvendo três veículos, e deixar uma mulher e o filho pequeno feridos.
O fato aconteceu no cruzamento da Avenida Raimundo Cantuária com Mamoré, bairro Tancredo Neves, zona leste de Porto Velho.
De acordo com testemunhas, dois carros estavam parados no semáforo sentido a Avenida Amazonas, quando o suspeito que estava em HB20 atingiu um Ford Ka que estava ao lado, e na sequência a moto com mãe e filho que trafegavam na pista contrária, deixando as vítimas feridas.
A mulher e a criança foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para UPA leste, já o motorista do HB20 apresentava sinas de embriaguez e recusou fazer o teste do bafômetro, sendo conduzido ao Departamento de Flagrantes.
