Motorista é preso após atropelar mãe e filho em moto na zona leste
Por pvhnoticias.com
Publicada em 25/01/2026 às 10h30
 Um homem foi preso na noite deste sábado (24), depois de causar um acidente envolvendo três veículos, e deixar uma mulher e o filho pequeno feridos.

O fato aconteceu no cruzamento da Avenida Raimundo Cantuária com Mamoré, bairro Tancredo Neves, zona leste de Porto Velho.

De acordo com testemunhas, dois carros estavam parados no semáforo sentido a Avenida Amazonas, quando o suspeito que estava em HB20 atingiu um Ford Ka que estava ao lado, e na sequência a moto com mãe e filho que trafegavam na pista contrária, deixando as vítimas feridas.

A mulher e a criança foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para UPA leste, já o motorista do HB20 apresentava sinas de embriaguez e recusou fazer o teste do bafômetro, sendo conduzido ao Departamento de Flagrantes. 

Polícia Porto Velho
