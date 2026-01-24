Deputado Edevaldo Neves anuncia investimento de R$ 200 mil para reforma de associação em Rio Crespo

Publicada em 24/01/2026 às 09h15
O deputado estadual Edevaldo Neves anunciou a destinação de R$ 200 mil para atender um pedido de investimento voltado à Associação Rancho da Amizade, no município de Rio Crespo (RO). O recurso será utilizado na reforma da estrutura do espaço, com foco na revitalização do barracão e melhorias que garantam mais dignidade para os moradores que utilizam o local.
De acordo com a publicação do parlamentar, o investimento atende à solicitação do sócio fundador Alexandre e também a uma demanda apresentada por Jean Carlos, apontado como uma liderança local comprometida com o desenvolvimento do município.
Ainda conforme Edevaldo Neves, a iniciativa reforça a atuação do mandato com base no diálogo e na destinação de recursos para ações consideradas prioritárias para a comunidade. “Nosso mandato segue assim: ouvindo, dialogando e destinando recursos onde realmente fazem a diferença”, destacou.
A expectativa é que a reforma fortaleça o funcionamento da associação e amplie as condições para realização de atividades comunitárias no espaço.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!