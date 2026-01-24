Porto Velho celebra sua história, identidade e evolução neste sábado (24); Comemorações destacam as conquistas

Publicada em 24/01/2026 às 10h23
Às margens do majestoso rio Madeira, que serpenteia como guardião do tempo e testemunha ocular de um feito memorável, Porto Velho guarda a memória viva de sua própria história. E nesse dia 24 de janeiro, data que marca a instalação do município, a cidade celebra muito mais do que um acontecimento histórico, mas também a coragem, o sonho e a determinação de um povo que transformou desafios em oportunidades.
Para o prefeito Léo Moraes, a instalação de Porto Velho representa o nascimento de uma identidade construída entre as riquezas naturais, diversidade cultural e a força do trabalho dos ‘destemidos pioneiros’. “Nossa cidade, desde os seus primeiros passos, cresceu acompanhando o ritmo do rio Madeira e a construção da Madeira-Mamoré. Assim, tornou-se um ponto de encontro de culturas, saberes e histórias que moldam o nosso presente, mas valorizam o passado”, pontuou.
O prefeito destacou ainda que celebrar o dia 24 de janeiro também significa muito mais que relembrar um acontecimento histórico, mas acima de tudo reconhecer a trajetória de crescimento de uma cidade que se consolidou como a capital e o coração de Rondônia.
Além disso, a data significa valorizar cada conquista alcançada ao longo desses 111 anos e, como gestor, reafirma o compromisso com um futuro pautado no desenvolvimento, na inclusão e na preservação de sua história. Nesse sentido, destaca a volta da Locomotiva nº 18, da Litorina e o retorno dos passeios de barcos a partir do complexo Madeira-Mamoré, entre outras que valorizam a nossa cultura, história e identidade.
HISTÓRIA VIVA
O Servidor público municipal Sérgio Mota, nascido no Triângulo, o primeiro bairro de Porto Velho, disse que a celebração dos 111 anos da cidade é um marco histórico e significa muito para ele e sua família, também pelo fato da filha dele ter se casado no complexo da Madeira-Mamoré.
“É um privilégio ver Porto Velho recebendo visitantes e saber que eles podem entender como tudo funcionava há 111 anos atrás. A história de Porto Velho e da Madeira-Mamoré está viva neste complexo. É um local lindo e maravilhoso para quem chega e deseja conhecer. Os 111 anos são um marco muito importante, especialmente para mim, que sou daqui. Sou muito grato por isso”, afirmou.
TERRA MARAVILHOSA
Ao refletir sobre a construção da cidade, a enfermeira Cátia Carolina Rodrigues, também filha de Porto Velho, volta os pensamentos para as pessoas que vieram de longe e enfrentaram dificuldades para que hoje a população possa desfrutar de uma nova realidade, em uma cidade desenvolvida.
“É um momento de felicidade e de celebração por essa conquista, pelo crescimento da cidade. Ver o reconhecimento da importância de Porto Velho, um marco para o município, me emociona”, comentou.
Acrescentou que ao observar as fotos antigas e perceber que já se passaram 111 anos, é difícil acreditar em tamanha transformação, já que a cidade está cada vez mais bela. “Sinto satisfação e orgulho de ser daqui, de pertencer a esta terra e de morar aqui. Amo a minha cidade”, completou.
Ao final, a enfermeira deixou uma mensagem para a cidade: “Parabéns, Porto Velho! Parabéns a todos nós, porto-velhenses, e a todas as pessoas, sejam elas naturais daqui ou não, que residem aqui e desfrutam desta cidade, desta terra maravilhosa. Sinto apenas gratidão”.
CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO
O município de Porto Velho foi criado no dia 2 de outubro de 1914, pela Lei nº 757 assinada pelo então governador do Amazonas, Jonathas de Freitas Pedrosa. No dia 24 de janeiro do ano seguinte (1915), aconteceu oficialmente a instalação do município, com a posse do major Fernando Guapindaia de Souza Brejense como primeiro prefeito da cidade.
Por conta desse feito, Porto Velho comemora dois aniversários, um de criação e o outro de instalação.
CONVITE PARA CELEBRAR
A Prefeitura reforça o orgulho da história da cidade e convida a população a celebrar os 111 anos de Porto Velho, que continua crescendo com a força de seu povo e o olhar voltado para o amanhã.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Hasteamento da Bandeira de Porto Velho no complexo Madeira-Mamoré
7h30 às 9h30- Saindo da Prefeitura - Bike Tour percorre ruas e pontos históricos da cidade, finalizando no complexo Madeira-Mamoré;
9h30- Hasteamento da Bandeira de Porto Velho no complexo Madeira-Mamoré, com apresentação da Banda de Música da Polícia Militar e do Exército Brasileiro;
10h às 12h e 14h às 16h- Passeio de Litorina;
10h às 22h - Feira do sol com exposição de artesanato e ações de economia criativa;
10h30- Entrega de comendas a pioneiros, autoridades e personalidades no auditório da UniSapiens e exibição do trailer do documentário da Locomotiva 18;
16h- Abertura da Feira Compre Mais Aqui (Acep e Prefeitura);
16h30- Exibição da Locomotiva 18;
17h- Lançamento do passeio de Barco "Navegando pelas origens";
17h30- Saída das embarcações com com apresentações culturais.
