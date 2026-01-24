Aparência de Aline Campos chama atenção e repercute no BBB 26

Publicada em 24/01/2026 às 10h11
Logo nos primeiros dias do Big Brother Brasil 26, um dos assuntos que mais repercutiram nas redes sociais foi a aparência de Aline Campos. Integrante do grupo Camarote, a bailarina e influenciadora digital despertou a curiosidade do público pelas mudanças físicas que realizou ao longo da carreira.
Aos 38 anos, Aline iniciou sua trajetória artística em 2011 como bailarina do Domingão do Faustão. A projeção nacional abriu caminho para outras participações na televisão, incluindo produções como Vai Que Cola e o filme Os Farofeiros, consolidando sua presença no entretenimento.
Paralelamente à carreira, a ex-BBB nunca escondeu os procedimentos estéticos que realizou ao longo dos anos. Entre as intervenções já mencionadas por ela estão lipoescultura para definição do abdômen, implante de próteses de silicone, rinoplastia e harmonização facial.
A mudança mais recente foi um transplante de sobrancelhas, procedimento que voltou a colocar seu nome entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. As transformações passaram a ser observadas com atenção pelo público desde a estreia do reality, ampliando o debate sobre estética, exposição e imagem no ambiente televisivo.
