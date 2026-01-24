Cooperação internacional aprimora infraestrutura hospitalar e reforça compromisso do governo de Rondônia com a saúde

Publicada em 24/01/2026 às 10h27
O governo de Rondônia participou na quinta-feira (22), de uma reunião tripartite com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops) e com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), com o objetivo de avaliar dos resultados do projeto de cooperação internacional voltado ao aprimoramento da infraestrutura hospitalar no estado.
Durante a reunião, o Unops apresentou os principais resultados da cooperação desde a assinatura do projeto, em 2021, que envolveu desde o planejamento técnico até a execução de obras hospitalares, além de ações para o fortalecimento institucional da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Entre as entregas estratégicas da cooperação técnica internacional, foi discutida também a conclusão de duas obras hospitalares de grande relevância para a região: a nova ala do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) e o Hospital Regional de Guajará-Mirim (HRGM).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto de cooperação internacional foi de fundamental importância para o fortalecimento da saúde pública no estado. “Através da parceria, o governo do estado finalizou as obras de forma ágil e eficiente”, salientou.
Segundo o representante do Unops no Brasil, Fernando Barbieri, “o governo de Rondônia abraçou a cooperação internacional quando a instituição começou a fazer obras no Brasil, e ficamos muito felizes em ter o estado como o primeiro parceiro para a execução de projetos de infraestrutura, ainda mais com a execução de dois hospitais que hoje beneficiam milhares de pessoas em toda a Região Norte do país“, destacou.
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, ressaltou o interesse da gestão em seguir trabalhando com a cooperação internacional. “Essa parceria rendeu frutos muito importantes para o estado, e queremos continuar trabalhando junto ao Unops e com a ABC para fortalecer ainda mais a saúde em Rondônia.”
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A Agência Brasileira de Cooperação (ABC), órgão vinculado ao governo federal, atua na coordenação da cooperação internacional e no alinhamento entre os parceiros, monitorando a execução de projetos a exemplo do que foi executado em Rondônia, com o apoio do Unops. A Agência é responsável por articular iniciativas que promovem o desenvolvimento sustentável e geram ganhos concretos para o país em áreas estratégicas como saúde e governança pública.
