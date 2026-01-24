Obras da escadaria no Complexo Madeira-Mamoré já começaram

Publicada em 24/01/2026 às 10h34
As obras para a implantação da escadaria provisória de acesso ao rio Madeira, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, já começaram e marcam uma nova fase para o turismo histórico e cultural de Porto Velho. A intervenção permitirá o embarque e desembarque seguro de turistas nos tradicionais passeios de barco, que voltam ao seu ponto original após quase uma década.
A estrutura está sendo instalada em frente à edificação do plano inclinado, na margem do rio Madeira, dentro do pátio ferroviário, local historicamente utilizado como ponto de partida das embarcações. A iniciativa integra as ações comemorativas pelos 111 anos de instalação do município, celebrados no próximo dia 24 de janeiro.
O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, destacou a importância da obra para a retomada organizada do turismo fluvial.
“Essa escadaria representa um passo fundamental para devolver à população e aos turistas um dos passeios mais simbólicos da nossa cidade, com segurança, planejamento e respeito ao patrimônio histórico”, afirmou.
Estrutura provisória e segura
A escadaria terá caráter emergencial e provisório, com tempo estimado de uso de até dois anos, período após o qual será removida. A proposta consiste na montagem de uma estrutura predominantemente em madeira, destinada ao uso público e coletivo, garantindo acesso organizado e seguro aos passeios fluviais.
Os trabalhos incluem:
Retorno dos passeios integra o projeto Navegando Pelas Origens, que faz parte do Circuito Beradeiro
Isolamento e sinalização da área de intervenção no pátio ferroviário;
Montagem de canteiro de obras em local previamente definido, com mínimo impacto ao patrimônio tombado;
Utilização de madeira maciça de alta resistência, previamente tratada;
Fundação em concreto com estacas e pilaretes de madeira, assegurando estabilidade sem danos à margem do rio;
Instalação de degraus, guarda-corpo e corrimão conforme normas técnicas da ABNT.
A capacidade simultânea da escadaria será limitada a 20 pessoas, com controle por meio de sinalização e fiscalização, garantindo a segurança dos usuários. O uso será restrito ao horário de funcionamento do Complexo Madeira-Mamoré e das atividades turísticas, não sendo permitido no período noturno ou em condições de baixa luminosidade.
Preservação do patrimônio histórico
Por estar inserida no contexto do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a intervenção segue diretrizes rigorosas de preservação patrimonial, com acompanhamento e anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Segundo o secretário adjunto da Semtel, Alex Palitot, o cuidado técnico reforça o compromisso com a história da cidade.
“Estamos tratando de um espaço que simboliza a origem de Porto Velho. Por isso, todas as ações são pensadas para garantir segurança ao visitante sem comprometer a memória e a identidade do Complexo Madeira-Mamoré”, ressaltou.
Retorno dos passeios
O retorno dos passeios integra o projeto Navegando Pelas Origens, que faz parte do Circuito Beradeiro, inserido no mapa turístico do município. Além disso, os proprietários das embarcações e seus colaboradores passaram por cursos de qualificação profissional, em parceria com o Sebrae e a Universidade Federal de Rondônia (Unir).
A iniciativa resultou na criação do selo do Circuito Beradeiro, que agrega identidade regional aos passeios, com cardápio típico, música, vestuário e atendimento especializado ao turista.
Importância cultural e econômica
Os passeios de barco pelo rio Madeira são uma das atrações turísticas mais tradicionais de Porto Velho e representam fonte de renda para diversas famílias. Reconhecendo sua relevância histórica e cultural, a atividade foi declarada patrimônio cultural de natureza imaterial do município, por meio da Lei nº 3.009, de 10 de janeiro de 2023.
Com o início das obras da escadaria e a retomada das embarcações no Complexo Madeira-Mamoré, Porto Velho avança na valorização do patrimônio, no fortalecimento do turismo e na reconexão da cidade com suas origens ribeirinhas.
