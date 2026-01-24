Bárbara Borges fala sobre ausência em despedida de Xuxa: “Faz parte do sistema”

Publicada em 24/01/2026 às 10h25
A atriz Bárbara Borges afirmou que não recebeu convite para “O Último Voo da Nave”, espetáculo anunciado como a despedida de Xuxa Meneghel dos palcos. A apresentação está marcada para o dia 25 de julho, no Allianz Parque, em São Paulo. A ausência foi confirmada pela própria Bárbara ao responder perguntas de seguidores nas redes sociais.
Segundo a ex-paquita, o distanciamento teria relação com declarações feitas após o lançamento do documentário Pra Sempre Paquita. Em setembro de 2024, ela afirmou que, durante o período em que integrou o grupo, “Marlene fez ajustes (na conduta profissional com as assistentes de palco), e Xuxa seguiu na omissão, cegueira e egocentrismo.” O comentário, de acordo com a atriz, teria gerado desconforto.
Ao detalhar a situação, Bárbara explicou: “Não fui convidada e também entendo o porquê, ainda mais depois do documentário das paquitas. Mas também fico pensando: a Nessa (Vanessa Melo) não participou do documentário e foi convidada. E eu não fui convidada, nem ao menos uma pergunta, um convite. Mas faz parte do sistema.”
Apesar do episódio, a artista afirmou guardar lembranças positivas do período como assistente de palco. “Nunca vou deixar de me expressar com meu coração. Não guardo rancor, mágoa. De verdade. Tudo o que fiz foi expressar e botar para fora os meus sentimentos”, disse, acrescentando que compreende as reações diferentes às suas falas.
Próxima de completar 47 anos, Bárbara fez um balanço pessoal e relembrou a importância de ter sido paquita. “Tô no meu inferno astral, próximo do meu aniversário de 47 anos, então estou botando pra fora. Eu sempre fiz questão de fazer parte do mundo da Xuxa, que foi minha grande ídola da minha vida toda”, declarou.
Ao concluir, reforçou que mantém gratidão pela experiência, embora não faça mais questão de manter vínculos: “Enquanto eu estive paquita, pude viver o melhor daquela época. E no pós-paquita também fazia questão de continuar me mantendo lá. Eu guardo com muito carinho isso tudo, com gratidão, mas não faço mais questão.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!