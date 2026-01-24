Bianca Andrade mostra harmonização no bumbum: “tampou todas as minhas celulites”

Publicada em 24/01/2026 às 10h19
A influenciadora e empresária Bianca Andrade voltou a movimentar as redes sociais nesta sexta-feira (23) ao divulgar o resultado de um procedimento estético realizado nos glúteos. Em vídeo publicado para os seguidores, a ex-participante do Big Brother Brasil 20 afirmou estar satisfeita com a harmonização no bumbum, mas a repercussão acabou dividindo opiniões.
Ao comentar o resultado, Bianca falou de forma direta ao mostrar o procedimento: “Gente, com todo respeito, eu vou ter mostrar uma coisa para vocês. Olha isso aqui. Eu fiz harmonização no bumbum. Não sei se está dando para ver. Não está inacreditável? Tampou todas as minhas celulites”, declarou. O procedimento foi realizado pelo médico Wellinthon Verginelli.
A publicação rapidamente gerou reações positivas de parte do público. Entre os comentários, seguidores elogiaram o resultado, classificando o visual como “lindo”, “perfeito” e “gata”, destacando a aparência uniforme após a intervenção estética.
Por outro lado, também houve críticas. Alguns internautas demonstraram estranhamento com o resultado, apontando suposta desproporção e aparência irregular. Comentários como “achei torto”, “está estranho” e “desproporcional” apareceram entre as respostas, evidenciando a divisão de opiniões.
O episódio reacende o debate recorrente nas redes sociais sobre procedimentos estéticos, exposição da imagem e a reação do público diante de mudanças corporais feitas por figuras públicas.
