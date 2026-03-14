Ana Paula Renault recusa figurino do “BBB 26”, discute com produção e quase fica fora de festa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/03/2026 às 08h30

A festa do “BBB 26”, realizada na noite de sexta-feira (13) e embalada por um show da cantora Ana Castela, acabou gerando tensão dentro da casa. A participante Ana Paula Renault se recusou a usar o figurino preparado pela produção e chegou a ficar de fora do evento.

O impasse começou quando a ex-sister recebeu a roupa destinada para a festa. Incomodada com o modelo — um vestido florido com decote acompanhado de jaqueta — ela criticou o visual e afirmou que não se sentia confortável em usar a peça. Diante da recusa, a direção do programa informou que a participação no evento dependia da utilização do figurino.

Ao perceber que Ana Paula apareceu com outra roupa, o diretor do reality, Rodrigo Dourado, fez um aviso público. “Senhores, nunca, em tempo algum, foi permitido não usar figurino de festa”, disse. A jornalista respondeu explicando que a escolha tinha relação com seu conforto. “Não dá. Eu não uso esse tipo de coisa. Meu peito está saindo, eu fico toda balançando. São condições mínimas, inclusive, para uma mulher da minha idade, de 44 anos. Acho que o mínimo seria me respeitar. Eu não sou criança e jovenzinha que acha que está tudo lindo e maravilhoso”.

Mesmo com tentativas de outros participantes de amenizar o clima, Ana Paula manteve a decisão e criticou novamente o figurino. “Isso é figurino? Não é! A jaqueta consegue ser mais feia ainda. Sério, eu vou chorar de ódio”, afirmou antes de ir ao confessionário conversar com a produção.

Após a conversa, ela relatou aos colegas que teria duas opções: usar a roupa indicada ou abrir mão da festa. “Ou eu uso o figurino, ou fico de fora do show. Então eu fico de fora do show”, contou. Em seguida, a participante colocou um pijama e permaneceu na sala enquanto os demais confinados foram para a comemoração.

Durante a festa, Ana Paula chegou a dormir enquanto o evento acontecia na área externa da casa. Mais tarde, depois do fim do show da cantora conhecida como “Boiadeira”, a produção liberou a entrada da participante na área da festa. Já no local, ela se juntou aos colegas, comeu, bebeu e participou de algumas atividades, incluindo uma parede de escalada ao lado da amiga Milena.