Em meio à polêmica com Virginia, Luana Piovani provoca Galvão e Galisteu por bets

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 30/04/2026 às 15h53

Luana Piovani continua utilizando seu perfil no Instagram para reprovar celebridades que fazem publicidade para plataformas de apostas online. Recentemente, a atriz mencionou diretamente Galvão Bueno e Adriane Galisteu em uma publicação, visto que os dois atuam como representantes dessas empresas em comerciais televisivos.

A artista replicou um conteúdo audiovisual que estabelece um paralelo entre o marketing das “bets” e a promoção de substâncias ilícitas. No registro, a intérprete Paula Jubé utiliza o sarcasmo para afirmar que o argumento de que apenas pessoas vulneráveis se viciam poderia ser aplicado da mesma forma ao consumo de drogas pesadas.

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Durante a gravação, Jubé também nomeia Galisteu e Galvão, questionando ironicamente Luana sobre qual seria o inconveniente de tais figuras lucrarem alto às custas do sofrimento de terceiros. Ao publicar o trecho, Piovani fez questão de marcar as contas oficiais dos comunicadores, ironizando a conduta de ambos ao classificar a postura como uma atitude admirável.

Em um momento distinto, Luana enviou indiretas para Virginia Fonseca e Neymar. Ela resgatou uma reportagem antiga sobre as limitações impostas pela China contra a exibição de riqueza por influenciadores e indagou como o jogador lidaria com seu carro de luxo ou como a influenciadora manteria seus mimos caros caso houvesse restrições semelhantes por aqui.