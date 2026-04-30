Vista para o mar, piscina, R$ 45 mil por dia: conheça a suíte que deve hospedar Shakira no Rio

Por R7

Publicada em 30/04/2026 às 15h46

No Rio de Janeiro, Shakira deve ter a mesma experiência que as estrelas Lady Gaga e Madonna. E não se trata apenas de ter a oportunidade de tocar para uma multidão nas areias da praia de Copacabana. Assim como as outras divas pop, a artista colombiana deve se hospedar em uma das suítes mais luxuosas da cidade, onde a diária mais barata não sai por menos de R$ 45 mil.

Atração do “Todo Mundo no Rio”, que acontece no próximo sábado, 2 de maio, Shakira deve ficar hospedada no Copacabana Palace durante sua estadia na cidade. E no hotel, deve ficar em uma das suítes mais desejadas e exclusivas, no 6º andar.

Nela, a estrela pop vai encontrar uma acomodação com mais de 100m², varanda de frente para a praia com uma vista panorâmica do mar, além de acesso à Black Pool, uma piscina exclusiva para hóspedes das suítes da cobertura.

Qualquer hóspede que escolher a suíte será recebido com espumante e terá direito a canapés, além de contar com serviço de transfer, anfitrião disponível 24 horas e lavanderia. O banheiro de mármore e os presentes personalizados para o hóspede completam as comodidades da suíte.

Nesta categoria, ainda há opções de acomodações maiores, que podem hospedar até 14 pessoas em um espaço de mais de 800m². Se esta for a opção da artista, a diária pode sair por mais de R$ 187 mil.

Além de receber celebridades do mundo inteiro, o espaço já hospedou a princesa Diana e o então príncipe Charles, agora Rei Charles 3°, durante uma visita oficial ao Brasil em 1991.

A suíte também ganhou destaque por ser cenário recorrente na dramaturgia brasileira. Mesmo com os valores considerados altos, a procura pelas suítes presidenciais é grande, principalmente quando elas voltam a ser destacadas na mídia, fazendo com que as reservas se esgotem por meses e criando uma longa lista de espera.

Não é só o hotel que fica agitado com a vinda de Shakira. Segundo dados divulgados pela Riotur, o espetáculo deve movimentar aproximadamente R$ 776,2 milhões, atraindo um público estimado em 2 milhões de pessoas.

Em comparação aos megashows anteriores, Madonna gerou R$ 469 milhões em 2024 e Lady Gaga movimentou R$ 592 milhões em 2025.

A cantora colombiana, por sua vez, adiantou que o show na praia brasileira pode ser “o maior de sua vida”.

Entre os fatores que justificam a dimensão do evento está a estrutura ampliada em relação às edições anteriores. Ao todo, serão instaladas 16 torres de som e vídeo para transmitir o show ao público presente. Cada telão de LED terá 45 metros quadrados. O palco também terá dimensões maiores: serão 1.345 metros quadrados de área, com 2,20 metros de altura, conectado a uma passarela de 25 metros de comprimento.